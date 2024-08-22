ВСУ медленно продвигаются вперед в Курской области, - ISW

В отчете напомнили о публикации Силами специальных операций (ССО) Украины кадров с последствиями ударов ВСУ по нескольким понтонным мостам и плацдармам вдоль реки Сейм в Глушковском районе, что западнее района нынешнего украинского наступления в Курской области.

В ССО предположили, что во время некоторых ударов по понтонным мостам, украинские войска могли использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. В то же время, блогеры предположили, что украинские военные использовали авиационные кассетные авиационные бомбы малого диаметра.

Опубликованные 21 августа геолокационные кадры демонстрируют, как операторы беспилотников 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ), наносят удары по украинским силам в Вишневке и ее окрестностях (к югу от Коренево и в 14 км от международной границы), что подтверждает продвижение украинских войск вглубь населенного пункта и за его пределы.

Российский военный блогер утверждал, что подкрепленный взвод украинских сил безуспешно атаковал из Вишневки в направлении Комаровки (к юго-западу от Коренево и в 12 км от международной границы). Однако удары российских беспилотников и огонь противотанковых управляемых ракет, не позволили ВСУ занять позиции в пределах этого населенного пункта. Другой российский военный блогер отметил, что украинские силы провели взводную механизированную атаку в направлении Кореневого, но не имели успеха.

Анализ геолокационных карт

Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы).

Геолокационные данные также демонстрируют, что подразделения российской 200-й гвардейской мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа) удерживают позиции вдоль трассы 38Н-564 к востоку от Журавлей (к востоку от Коренево и в 21 км от международной границы). Это свидетельствует о том, что россияне либо недавно заняли эти позиции, либо что украинские войска еще не закрыли небольшой выступ вдоль дороги 38Н-564 возле Журавлей.

Мартыновское окружение

Российские блогеры продолжали утверждать, что украинские силы продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские силы в Мартыновке (к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы).

Согласно их сообщениям, подразделения российской 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот) оказались в окружении в Мартыновке. Российские военные блогеры похвалили солдата российской 11-й воздушно-десантной бригады за то, что он якобы вывел солдат-срочников из окружения в неустановленном месте в Курской области, вероятно, имея в виду "Мартыновский карман".

Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ продвинулись к южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи и в 12 км от международной границы). Похоже, что российская 810-я бригада спорадически развернута по всей Курской области. Различные российские источники сообщают, что ее подразделения действуют к северу от района Каучук (30 км от международной границы) и между Мартыновкой и Спальным (юго-восток от Суджи и 45 км от Каучук).