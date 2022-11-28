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ВСУ повредили мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику, - Генштаб

Фото: украинские военные повредили мост в селе Старобогдановка Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные повредили железнодорожный мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который использовали оккупанты для доставки вооружения и военной техники", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мелитополе 24 ноября прогремело три мощных взрыва. Вероятно, было попадание в аэродром.

Напомним, недавно в поселке Веселое под Мелитополем была ликвидирована военная база россиян.

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