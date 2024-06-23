ВСУ на Покровском направлении взяли в плен россиян и уничтожили 3 танка: сводка Генштаба

В Купянском направлении ситуация, по данным Генштаба, напряженная. Там уже произошло девять боевых столкновений недалеко от пяти разных населенных пунктов. Бои в двух локациях (возле Синьковки и Стельмаховки) продолжаются.

На Лиманском направлении идут три боевых столкновения в Серебрянском лесу и возле Макеевки. Еще четыре вражеские атаки сегодня уже отбиты подразделениями ВСУ.

"Подтвержденные суммарные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях в личном составе в настоящее время составляют 167 человек убитыми и ранеными. Еще несколько захватчиков попали в плен. Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских дронов. Две артиллерийские системы, три ББМ и два автомобиля повреждены", - рассказали в Генштабе.

На Северском направлении после обеда российские террористы сбросили по две авиабомбы в районы Серебрянки и Спорного.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до пяти. Атаки отражены. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений в районах Новоалександровки, Сокола, Воздвиженки и Евгеньевки. Еще 29 атак на направлении уже завершились.

"Враг несет потери в живой силе: безвозвратные - 137, санитарные - 154. Также, около полудесятка российских оккупантов сдались в плен. Кроме того, наши воины уничтожили три танка и еще столько же - повредили. Общая информация по поводу пораженной военной техники уточняется", - говорится в сводке Генштаба.

На Кураховском направлении общее количество боестолкновений возросло до восьми. Все вражеские атаки украинским войскам удалось остановить. Также россияне били КАБами в районы Кураховской ТЭС, самого Курахового и Красногоровки, а неуправляемыми авиаракетами - возле Константиновки.

На Приднепровском направлении успешно отражены пять попыток захватчиков вытеснить наших военных с позиций на левобережье реки Днепр.