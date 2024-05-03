ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW

Украинские военные недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества. Российские войска недавно продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
2 мая российские войска продолжили наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а украинские войска, как сообщается, недавно добились успехов к югу от Кременной.
Представитель украинской Хортицкой группировки войск подполковник Назар Волошин заявил, что украинские войска недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества (к югу от Кременной).
Боевые действия продолжались:
Позиционные бои продолжались на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Часова Яра 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Украинская организация с открытым исходным кодом Frontelligence Insight сообщила 2 мая, что российские войска временно пересекли канал Северский-Донец-Донбасс к югу от Часова Яра, где канал протекает под землей, но не установили прочных позиций на западной стороне канала, что согласуется с текущей оценкой ISW российских достижений в этом районе.
Боевые действия продолжались:
Недавно российские войска подтвердили продвижение к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 2 мая.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 2 мая, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и к югу от Первомайского (к юго-западу от Авдеевки).
Представитель украинской Хортицкой группировки войск подполковник Назар Волошин сообщил 2 мая, что российские войска контролируют часть Очеретино, в то время как украинские силы контролируют огнем оставшуюся часть населенного пункта.
Боевые действия также продолжались:
Российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Боевые действия продолжались:
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои также продолжались к югу от Большой Новоселки близ Старомайорского.
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области возле Работино и Вербового (к востоку от Работино) 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области возле Крынков 2 мая, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Ранее в украинском Генштабе в вечерней сводке 2 мая сообщали о том, что в течение суток зафиксировано 106 боевых столкновений на фронте.
Силы обороны Украины отразили 31 атаку россиян на Авдеевском направлении.
По данным Генштаба на утро 2 мая, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет 470 870 солдат.