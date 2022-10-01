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ВСУ показали уничтожение вражеского беспилотника "Орлан" в Херсонской области (видео)

Фото: ВСУ показали уничтожение вражеского беспилотника "Орлан" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В небе над Херсонской областью подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10", который пытался разведать расположение украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" и командование Воздушных сил ВСУ.

"Так, 01 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонской области уничтожен очередной вражеский БпЛА "Орлан-10"" - сказано в сообщении военных.

Защитники также показали сбитие российского дрона на видео.

Как сообщалось ранее, вчера силы ПВО сбили над Херсонской областью вражеский вертолет Ка-52 - "Аллигатор".

29 сентября украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25 в Николаевской области.

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ВСУХерсонская область