ВСУ показали уничтожение колонны бронетехники оккупантов под Новомихайловкой

Украинские военные из 72-й отдельной механизированной бригады уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая направлялась на штурм позиций ВСУ возле Новомихайловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу 72 бригады "Черных запорожцев".

"Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, но все равно - каждый раз, когда такое случается, мы счастливы как никогда", - отметили бойцы бригады в описании к видео.

На видео также можно увидеть, как во время движения два российских танка не смогли поделить дорогу, в результате чего один из них был выведен из строя и позже добит украинским дроном.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте, по данным Генерального штаба ВСУ, произошло 77 боевых столкновений. Российские кафиры продолжают штурмы Авдеевки и близлежащих населенных пунктов Донецкой области.

Вчера российская армия потеряла 880 солдат, 10 танков, 13 бронированных машин, 26 артиллерийских систем и много другой техники.

Как заявлял начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, наступление российских войск на фронте не может длиться вечно. Уже сейчас врагу не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше по линии столкновения.

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