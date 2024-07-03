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Десантники ВСУ показали видео уничтожения россиян на Боровском направлении

Среда 03 июля 2024 18:27
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Десантники ВСУ показали видео уничтожения россиян на Боровском направлении Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали, как дронами минусуют вражескую технику на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские десантники продолжают уничтожать русские войска по всей линии фронта. В частности, минусуют вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, подразделения ударных дронов успешно уничтожают российских оккупантов, штурмующих позиции воинов-десантников. С помощью дронов они курят вражескую технику и уменьшают количество вражеской армии.

На видео один из пилотов дронов с позывным "Карась" рассказал о том, как почти каждый день попадает во вражескую технику. Он заметил, что одним дроном можно уничтожить танк, и это в соотношении сил дает значительное преимущество в поле боя.

Силы беспилотных операций в Украине

В начале июня Минобороны объявило о создании нового рода войск ВСУ – Сил беспилотных систем. Их создание в будущем позволит наносить поражение русским захватчикам на всю возможную глубину – вплоть до Урала.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Что известно о нем – читайте больше в материале РБК-Украина.

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