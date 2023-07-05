В ВСУ показали работу военных в лесополосе под Бахмутом

"Продолжаем наступать под Бахмутом. Так выглядят позиции в лесополосе, где располагался противник до этого штурма", - пишет бригада.

Отмечается, что на видео можно увидеть июльскую операцию на южных окраинах города в которой участвовала 3-я штурмовая рота 1-го штурмового батальона.

Ситуация на Бахмутском направлении

Согласно данным Института изучения войны, украинские воины продолжают вести наступательные действия сразу по нескольким направлениям. Также им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

Между тем, по словам руководителя службы связей с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексея Дмитрашкивского, враг активно начал применять химическое оружие против наших воинов на Бахмутском направлении.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 05.07 04:52 (deepstatemap.live)