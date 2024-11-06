ВСУ показали, как уничтожают россиян на БМП по их же маршруту возле Часового Яра

Украинские военные показали, как уничтожают оккупантов на БМП-1 в окрестностях Часового Яра. При этом бойцы ВСУ двигались по маршруту россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".
"Это видео - не просто кадры с поля боя, а возможность увидеть боевую реальность глазами воинов, которые каждый день рискуют ради нашей победы", - говорится в сообщении.
В видео можно увидеть кадры выезда и работы боевой машины пехоты на окраинах Временного Яра.
"Экипаж БМП-1 работал по маршруту передвижения врага, которым он пытается выдвигаться к нашим позициям", - констатировали военные.
БМП-1 - первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать и предназначена для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, а также для совместных действий с танками в бою.
Родоначальница такого класса боевых машин, как боевые машины пехоты; первая в мире серийная боевая машина пехоты. БМП-1 рассчитана на перевозку и поддержку одного мотострелкового отделения. Боевая обслуга машины - 11 человек: три члена экипажа (механик-водитель, наводчик-оператор и командир отделения/боевой машины) и 8 человек десанта.
За 5 ноября на фронте произошли 140 боестолкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Кураховском направлении.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ смогли восстановить ранее утраченные позиции к югу от Часового Яра. Вместе с тем российские продвинулись к юго-востоку от Купянска.
Также фиксируется движение РФ к северо-западу от Кременной, вблизи Торецка, около Покровска, Курахово, Угледара и к северу от Работино.
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