ВСУ показали, как уничтожают россиян на БМП по их же маршруту возле Часового Яра

"Это видео - не просто кадры с поля боя, а возможность увидеть боевую реальность глазами воинов, которые каждый день рискуют ради нашей победы", - говорится в сообщении.

В видео можно увидеть кадры выезда и работы боевой машины пехоты на окраинах Временного Яра.

"Экипаж БМП-1 работал по маршруту передвижения врага, которым он пытается выдвигаться к нашим позициям", - констатировали военные.

Что известно о БМП-1

БМП-1 - первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать и предназначена для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя, а также для совместных действий с танками в бою.

Родоначальница такого класса боевых машин, как боевые машины пехоты; первая в мире серийная боевая машина пехоты. БМП-1 рассчитана на перевозку и поддержку одного мотострелкового отделения. Боевая обслуга машины - 11 человек: три члена экипажа (механик-водитель, наводчик-оператор и командир отделения/боевой машины) и 8 человек десанта.