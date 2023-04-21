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В ВСУ показали, как выглядит Бахмут после месяцев интенсивных российских атак (фото)

Фото: в ВСУ показали, как выглядит Бахмут после месяцев интенсивных российских атак (facebook.com/ab3.army)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают держать оборону города-крепости Бахмута. Там ведутся ожесточенные бои, враг не прекращает атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду.

Военные показали панораму разрушенного российскими захватчиками города.

"Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак", - добавили бойцы.

На фотографиях видны разрушенные дома и автомобили, а также воронки от многочисленных снарядов.

Напомним, в Минобороны отмечали, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром все еще остается Бахмут.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

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БахмутВойна России против Украины