В ВСУ показали, как выглядит Бахмут после месяцев интенсивных российских атак (фото)

Военные показали панораму разрушенного российскими захватчиками города.

"Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак", - добавили бойцы.

На фотографиях видны разрушенные дома и автомобили, а также воронки от многочисленных снарядов.

Напомним, в Минобороны отмечали, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром все еще остается Бахмут.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.