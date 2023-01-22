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В ВСУ показали, как в Харьковской области работает машина разминирования Bozena-5 (видео)

Фото: в ВСУ показали, как работает машина разминирования Bozena-5 (army.cz)
Автор: Константин Широкун

Для разминирования районов Харьковской области, которые были во временной оккупации, привлекли дистанционно управляемую систему Bozena-5 словацкого производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Сил поддержки ВСУ.

"Только в течение трех недель благодаря слаженной работе расчета этого образца инженерного вооружения было возобновлено электроснабжение более 8,5 тысяч потребителей населенных пунктов Циркуны, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Борщева, Слобожанское и Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Bozena-5 – это дистанционно управляемая система разминирования производства словацкой компании Way Industries. Ею можно управлять с расстояния до 5000 метров.

Система предназначена для разминирования участков, засоренных взрывоопасными предметами с содержанием взрывчатых веществ, эквивалентных 9 кг тротила. Работает Bozena-5 со скоростью до 9 км/ч.

Ранее мы писали, что Словакия передаст Украине две гусеничные машины для разминирования Bozena-5. Соответствующее решение утвердило правительство Словакии. К месту разминирования Bozena-5 доставляется на транспортном прицепе. А непосредственно по минному полю передвигается с помощью своего гусеничного движителя. Подобных автоматизированных машин для разминирования с дистанционным управлением в ВСУ до этого не было.

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Вторжение России в УкраинуХарьковВСУ