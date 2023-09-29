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ВСУ показали бой под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ показали бой под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Появилось видео боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.

Военные показали видео, на котором украинская пехота работает под надежным прикрытием боевой машины пехоты Bradley и танка Leopard. 

 

"Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль", - рассказывают бойцы подразделения. 

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Оно проходит на отдельных участках фронта, в том числе на Мелитопольском направлении. 

Бойцы ВСУ смогли деоккупировать село Работино и продвигаются дальше, вытесняя вражеских солдат.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что самый большой прорыв контрнаступления произойдет после освобождения города Токмак Запорожской области

 

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