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ВСУ начнут испытания украинских КАБов, - Воздушные силы

Фото: ВСУ начнут испытания украинских КАБов (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины уже в ближайшие недели начнут проводить испытания управляемых авиабомб украинского производства.

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Голубцов рассказал, что Украина сейчас также производит работы по переоборудованию и созданию своих корректированных авиабомб, на базе обычных свободнопадающих.

"Там есть конструктивные некоторые нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - подчеркнул начальник авиации командования Воздушных сил.

Он также пояснил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.

 

Производство оружия в Украине

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения, Украина значительно увеличила производство оружия. В настоящее время в стране работает более 500 оборонных компаний.

И, несмотря на это, Украина продолжает привлекать ведущие мировые оборонные компании и технологических гигантов инвестировать в производство оружия в Украине.

На днях мы сообщали, что франко-германская группа оружия KNDS официально оформила создание дочерней компании в Украине. Детальнее о том, почему это соглашение важно для Украины, - можно узнать в материале РБК-Украина.

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