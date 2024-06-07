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Производитель танков KNDS объявил о создании филиала в Украине, - СМИ

Европа, Пятница 07 июня 2024 14:13
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Производитель танков KNDS объявил о создании филиала в Украине, - СМИ Фото: KNDS объявил о создании филиала в Украине 7 июня (knds.de)
Автор: Наталия Гурковская

Франко-германская оружейная группа KNDS официально оформляет в эту пятницу, 7 июня, создание дочерней компании в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как пишет издание, KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки, а также пушки CAESAR, которые Франция поставляет в Киев.

Это дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории, заявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус.

Владимир Зеленский и Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале, под Парижем.

Производство оружия в Украине

Как сообщалось, еще в марте 2024 года Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой компании KNDS, производящей, в частности, танки, создать филиал в Украине.

Кроме того, немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.

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