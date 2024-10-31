За сутки более 130 боев, больше всего на трех направлениях, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 30 октября, с начала суток на фронте произошло 134 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный и 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, одну ракету и 68 КАБ), использовал для поражения 663 дрона-камикадзе. Также враг совершил более 3800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска. К тому же оккупанты активно применяли авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергались районы населенных пунктов Малые Проходы, Кудеевка и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Роща, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой и Загрызового. В настоящее время продолжаются два боя.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз в районах Екатериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг дважды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в одно боевое столкновение близ Часов Яра.

На Торецком - атак не было, однако враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Дружба.

Враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

"Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 220 окупантов, 115 из них - безвозвратно. Уничтожены два танка, одна артсистема, две единицы автомобильной техники и один БпЛА окупантов, также повреждена одна единица автомобильной техники, две боевых бронированных машин и одна артсистема", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Екатериновки. В настоящее время украинские воины отбили 26 атак, 13 боев до сих пор продолжается.

На Времивском направлении наши войска отражали атаки противника, вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки - пять атак отбиты, одна продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну бесполезную попытку потеснить наших защитников из занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Волшебное. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время по ее территории нанесено 19 ударов 20 российскими управляемыми авиабомбами.

"Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 141 отдельной пехотной бригады и 126 отдельной бригады территориальной обороны, которые наносят врагу весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.