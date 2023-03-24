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ВСУ с начала большой войны получили 90 авто при содействии Favbet Foundation

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Пятница 24 марта 2023 10:11
ВСУ с начала большой войны получили 90 авто при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ с начала большой войны получили 90 авто при содействии Favbet Foundation (пресс-служба фонда)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили 90 автомобилей для нужд фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Только за последние дни в подразделения Вооруженных сил передано четыре автомобиля.

В частности, это два Nissan X-Trail, один из которых поступил в распоряжение мотопехотного батальона, второй - стрелкового батальона, и уже работают на восточном фронте.

Также подразделения ВСУ получили внедорожник Nissan Navara и микроавтобус Volkswagen Transporter. Оба автомобиля уже доставлены к месту выполнения боевых задач.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

При содействии фонда ВСУ получили также более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия во время наступления делает ставку на количество ресурса, а не на качество.

В то же время в ВСУ отмечают, что кафиры постоянно пытаются штурмовать в районах Авдеевки и Марьинки, однако защитники держат оборону.

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