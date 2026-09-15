ВСУ с начала года "минуснули" 300 тысяч окупантов: именно столько РФ планирует мобилизовать

С начала 2026 года российская армия потеряла в Украине более 300 тысяч солдат убитыми и ранеными. Такой масштаб потерь соизмерим с численностью почти 150 мотострелковых полков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что с начала года армия страны-агрессора потеряла 301 030 солдат убитыми и ранеными.
"Для понимания масштаба: это численность, соизмеримая с личным составом почти 150 мотострелковых полков при условной численности одного полка около 2 тысяч военнослужащих", - говорится в заявлении.
В Генштабе подчеркнули, что столь значительные потери противника стали результатом эффективной боевой работы всех составляющих Сил обороны Украины.
Наибольшие потери в этом году россияне понесли в течение трех летних месяцев. Всего за лето Силы обороны обезвредили 124 170 военнослужащих РФ:
Высокие показатели потерь врага удерживаются и в этом месяце - по состоянию на утро 15 сентября российские оккупанты потеряли уже 20 360 человек.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что после завершения "выборов" в Госдуму РФ Украина ожидает новой динамики, в том числе возможной мобилизации не менее 300 тысяч российских солдат.
Глава государства сообщил, что российская инфраструктура уже подготовлена к ее проведению, однако формат мобилизации - скрытый или открытый - пока неизвестен.
Кроме того, начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко рассказал, что российские генералы попросили еще около 800 тысяч военных для продолжения войны против Украины.
В то же время он заявил, что в реальности вражеская армия может одновременно усвоить не более 300-500 тысяч новобранцев.