Зеленский: РФ наврала о Святогорске и усиливает обстрелы, но после "выборов" будет новая динамика

РФ накануне "выборов" в Госдуму пытается демонстрировать внутри страны покой, отрицая подготовку к мобилизации. В то же время, Москва усиливает воздушные удары по Украине, чтобы показывать российскому обществу якобы свою "силу", но дальше может быть изменение риторики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского журналистам.

По словам Зеленского, по завершении выборов в РФ Украина ожидает новой динамики, в том числе возможной мобилизации не менее 300 тысяч российских военных.

Он отметил, что инфраструктура России уже подготовлена к ее проведению, однако формат мобилизации - скрытый или открытый - пока неизвестен.

"Россия будет сейчас коммуницировать, что никакой мобилизации нет", - сказал президент, объяснив это необходимостью "успокаивать общество" в преддверии выборов.

В то же время, Зеленский заявил, что РФ не достигает желаемых результатов на поле боя, поэтому пытается компенсировать это интенсивными ударами с воздуха.

Президент также обвинил российскую сторону в распространении ложной информации о ситуации на фронте.

В частности, по его словам, РФ недавно заявляла о якобы оккупации Святогорска, однако украинские военные показали, что контролируют город. Аналогично, заявления россиян об расстоянии до Сум Зеленский назвал "абсолютной ложью".

По мнению президента, такая тактика РФ будет сохраняться во время выборов в Госдуму в конце сентября.

"По Украине они показывают постоянные интенсивные удары словно они "сильные". Вот примерно так все и будет развиваться во время этих "выборов" в конце сентября, когда "выборы" закончатся, мы увидим новую динамику их риторики ", - подытожил Зеленский.