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Минобороны в скором времени начнет бета-тест приложения "Армия+"

Пятница 12 июля 2024 17:44
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Минобороны в скором времени начнет бета-тест приложения "Армия+" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны в скором времени начнет бета-тест приложения "Армия+", предназначенного для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Кроме электронных услуг для военнообязанных, мы работаем над сервисами для военных, к которым относится приложение "Армия+". Мы называем его цифровым оружием, и очень скоро выходим в первый бета-тест", - заявила Черногоренко.

Она пояснила, что приложение будет мобильным помощником военных и должно упростить подачу рапортов руководству, поскольку заполнение и подача будет занимать всего несколько минут.

В частности приложение в целом уменьшит бумажную нагрузку в воинских частях.

"Армия+"

В приложении будут доступны документы и услуги для военных. В частности бойцы смогут подавать рапорты, пользоваться удостоверением военнослужащего и оставлять отзыв о службе, или же пройти курс.

"В среднем командир роты сейчас тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию", - заявляла ранее Черногоренко.

Подробнее о приложении - по ссылке .

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