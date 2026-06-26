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ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте (видео)

14:48 26.06.2026 Пт
2 мин
Военные показали видео работы НРК Protector
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте (mod.gov.ua)

Украинские военные начали использовать тяжелые наземные роботизированные комплексы Protector для доставки грузов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской бронетехники".

"НРК "Protector" в составе 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" выполняет логистические миссии на самых опасных участках фронта. Во время одной из операций комплекс потерпел осколочное поражение вражеским FPV-дроном, однако продолжил движение и успешно доставил груз на позиции военных", - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что за один рейс "Protector" доставляет почти тонну груза. Это запас продовольствия, боеприпасов и необходимого имущества, недостающего подразделения на неделю. Для сравнения большинство меньших электрических логистических НРК способны перевозить в среднем около 300 кг груза на расстояние до 20 км.

К сожалению, после выполнения одной из миссий и обеспечения подразделения необходимым снаряжением на обратном пути НРК подорвался на мине. Из-за полученных повреждений вернуть его не удалось.

Наземный комплекс может ехать со скоростью до 60 км/ч. Платформу можно оснащать различным вооружением, в частности, боевым модулем с пулеметом Browning M2, противотанковыми ракетными комплексами, а в перспективе – лазерным оружием и зенитными дронами.

Отмечается, что комплекс позволяет доставлять грузы в зоны повышенного риска, уменьшая угрозы личному составу и поддерживая подразделения на передовой всем необходимым.

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Также мы писали, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают прямо из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

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