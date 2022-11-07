ВСУ на юге уничтожили пункт управления БПЛА и склада с боеприпасами

Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах".

Детали: Ориентировочные потери оккупантов в течение боевого дня - 14 человек, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БПЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения доразведываются.

Также по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 военных, нанесены существенные потери. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

В Бериславе от местных требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой относительно возможного разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Корабельный состав РФ в Черном море по-прежнему состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя.

Напомним, 6 ноября в Херсоне сообщили об обесточивании во всех районах. Электричество также отсутствует на территории области.

Напомним, недавно в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты в Херсонской области целенаправленно отключают электричество и воду, лишают население доступа к сети Интернет, чтобы заставить людей к "эвакуации" из своих домов.

Также стало известно, что оккупационные "власти" Херсонской области на фоне так называемой "эвакуации" запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах.

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