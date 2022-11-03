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Россияне в Херсонской области запретили учителям использовать мессенджеры

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 21:37
Россияне в Херсонской области запретили учителям использовать мессенджеры Фото: Россияне в Херсонской области запретили учителям использовать мессенджеры (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, стало известно, что оккупационные "власти" Херсонской области запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Алешки Евгения Рыщука.

"Оккупанты запретили херсонским учителям пользоваться WhatsApp и Viber, а также Telegram", - говорится в сообщении.

Речь идет об аккаунтах, привязанных на украинские номера. Также от учителей требуется оформлять российские электронные почты.

Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Напомним, что россияне силой выселяют граждан, проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.

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