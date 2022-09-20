ВСУ на юге уничтожили 90 оккупантов и 6 РСЗО "Град"

Вооруженные силы на юге за сутки нанесли 15 авиационных ударов по позициям РФ. В результате враг понес большие потери в технике и живой силе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Попытки настройки врагом альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Переведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов.

По Баштанскому району Николаевщины вечером враг бил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и потом еще зенитно-ракетными системами С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Без человеческих потерь.

Подтвержденные потери врага за сутки:

90 российских военных;

Три танка;

8 единиц другой авто-бронетехники;

Три гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";

4 самоходных 152 мм "Акации";

2 самоходных пушки "Гиацинт-С";

6 реактивных систем залпового огня "Град" и состав вражеских боеприпасов в Правдино.

2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Орлан-30".

С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц. На боевом дежурстве 3 надводных ракетоносителя 24 "Калибров" и 3 больших десантных корабля.

Напомним, по данным ISW, российские войска в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, характерного для падения обороны под Харьковом.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.

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