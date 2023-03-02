ВСУ на юге подорвали вражеский состав боекомплекта и сбили БПЛА

"Враг не прекращает воздушную разведку: очередной беспилотный разведчик типа "Орлан-10" уничтожен на Херсонском направлении. Там же взорван и вражеский состав боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным командования, на Кинбурнской косе по результатам огневой работы украинских бойцов враг "оставил догорать три единицы техники".

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне уже не чувствуют себя "уверенно" на левобережье Херсонской области, а потому обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта.

Добавим, также в Силах обороны рассказывали об эффективной работе ВСУ на юге.

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