RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на юге подорвали вражеский состав боекомплекта и сбили БПЛА

Фото: ВСУ на юге подорвали вражеский состав боекомплекта и сбили БПЛА (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Также ВСУ удалось взорвать очередной вражеский состав боекомплекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Враг не прекращает воздушную разведку: очередной беспилотный разведчик типа "Орлан-10" уничтожен на Херсонском направлении. Там же взорван и вражеский состав боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным командования, на Кинбурнской косе по результатам огневой работы украинских бойцов враг "оставил догорать три единицы техники".

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне уже не чувствуют себя "уверенно" на левобережье Херсонской области, а потому обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта.

Добавим, также в Силах обороны рассказывали об эффективной работе ВСУ на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойска РФВойна России против Украины