ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана: что там происходит

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - рассказал Череватый.

На вопрос журналиста, о каком количестве россиян, оказавшихся в окружении в районе Лимана, может идти речь, он ответил, что "где-то около 5-5,5 тысяч".

"Наши данные показывали, что действительно там российская группировка (в районе Лимана - ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - объясняет Череватый.

По его словам, попытки россиян "прорваться" до сих пор фиксируются, но они не слишком удачны благодаря действиям наших защитников.

Чем важен Лиман

Спикер Восточной группировки войск объясняет, Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

"Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, а не только отбивать и стоять в обороне, но и переламывать ход боевых действий", - отметил Череватый.

Стоит отметить, что ранее об окружении более 5 тысяч российских оккупантов в районе Лимана сообщил и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Напомним, как сообщили сегодня в американском Институте изучения войны, ВСУ, вероятно, возьмут Лиман в течение следующих 72 часов.

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