В ВСУ подтвердили применение кассетных снарядов под Бахмутом

Украинские военные успешно применяют кассетные боеприпасы, полученные от США. В частности, они используют их в Бахмутском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленных партнерами, и используют максимально эффективно. И то, что "военкоры" об этом вспоминают, это комплимент нашим артиллеристам, ведь вражеские "военкоры" знают, что у врага, к сожалению, пока есть преимущество в снарядах и ракетах", - сказал он.

При этом Череватый отметил, что украинские артиллеристы "на голову выше" в качестве выполнения огневых задач, чем российские захватчики.

Спикер добавил, что наши военные используют каждый высококачественный снаряд, переданный союзниками, с максимальной степенью полезного действия.

Кассетные боеприпасы для Украины

В июле США передали Украине кассетные боеприпасы. Это временное решение для переходного периода, пока Запад не сможет производить больше артиллерийских снарядов других типов.

Американский президент Джо Байден заявлял, что такие боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять их только для освобождения своих территорий, то есть по России бить не будет.

Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население. В то же время, после того, как наши защитники получили боеприпасы, они начали жаловаться на якобы запрещенное оружие.

Добавим, что Белый дом подтвердил, что наши бойцы уже используют кассетные боеприпасы.

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