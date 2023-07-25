ua en ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ подтвердили применение кассетных снарядов под Бахмутом

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 13:25
В ВСУ подтвердили применение кассетных снарядов под Бахмутом Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные успешно применяют кассетные боеприпасы, полученные от США. В частности, они используют их в Бахмутском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленных партнерами, и используют максимально эффективно. И то, что "военкоры" об этом вспоминают, это комплимент нашим артиллеристам, ведь вражеские "военкоры" знают, что у врага, к сожалению, пока есть преимущество в снарядах и ракетах", - сказал он.

При этом Череватый отметил, что украинские артиллеристы "на голову выше" в качестве выполнения огневых задач, чем российские захватчики.

Спикер добавил, что наши военные используют каждый высококачественный снаряд, переданный союзниками, с максимальной степенью полезного действия.

Кассетные боеприпасы для Украины

В июле США передали Украине кассетные боеприпасы. Это временное решение для переходного периода, пока Запад не сможет производить больше артиллерийских снарядов других типов.

Американский президент Джо Байден заявлял, что такие боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять их только для освобождения своих территорий, то есть по России бить не будет.

Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население. В то же время, после того, как наши защитники получили боеприпасы, они начали жаловаться на якобы запрещенное оружие.

Добавим, что Белый дом подтвердил, что наши бойцы уже используют кассетные боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
DAILY
В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации