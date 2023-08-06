В ВСУ подтвердили удары по мостам в Крым

Сегодня, 6 августа, в районе Чонгара и Геническа Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные сообщали о "прилетах" по мостам.

В настоящее время Вооруженные силы Украины подтвердили, что удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые были нанесены сегодня, около 15:00, были поражены ими.

Напомним, мы уже показывали последствия ударов по мостам.

Удары по мостам в Крым

29 июля, Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим Сальдо утверждал об "отражении украинской атаки" на железную дорогу в Чонгаре, куда, по его словам, летели только 12 ракет Storm Shadow.

Первый удар по мосту произошел 22 июня текущего года. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, позже подтвердившихся и в украинском Генштабе.

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