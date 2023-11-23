ВСУ атакуют на нескольких направлениях на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские "военкоры" утверждают, что ВСУ атакуют вблизи Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска), северо-восточнее востока от Петропавловки, а также в направлении Северска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские войска на Купянском направлении завершают перегруппировку сил и в скором времени могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.

Российские источники утверждали, что 22 ноября украинские войска совершили наземные атаки вблизи Купянска и к югу от Кременной.

Бои в Донецкой области

В Генштабе Украины сообщили, что 22 ноября украинские силы продолжили штурм к югу от Бахмута.

22 ноября российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Клещиевки. Также в ВСУ сообщили, что украинские войска отбили контратаки россиян северо-западнее Горловки в районе Южного .

Российские войска совершили более 22 неудачных штурмов к востоку от Новобахмутовки, к северу от Ласточкиного, близ Авдеевки, Северного, Первомайского.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска значительно активизировали штурмовые операции вблизи Авдеевки, а украинские войска в этом районе наблюдают увеличение российских ударов за последние сутки на 25-30 процентов.

Штупун отметил, что на Авдеевском направлении российские войска вели механизированный штурм с применением около десятка бронетехники, а украинские силы отразили атаку, уничтожив два танка и семь БТР.

Российские блоггеры утверждали, что силы РФ якобы добились неопределенных успехов вблизи Степного и что это поселение остается спорной "серой зоной".

Штупун рассказал, что российская авиация также активизировала действия вблизи Авдеевки, а российские "военкоры" утверждали, что войска РФ усилили артиллерийские и авиаудары по украинским позициям на северном и южном флангах Авдеевки.

Представитель украинской Таврической группировки войск добавил, что погодные условия пока не влияют на темпы боевых действий на Авдеевском направлении, но уменьшенное количество листьев в этом районе улучшает видимость украинцев против нападений российской пехоты.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское командование ввело в бои на Авдеевском направлении части 255-го мотострелкового полка РФ.

Российский "военкор" заявил, что 22 ноября украинские силы совершили контратаку севернее Авдеевки возле Степного, но не уточнил результат.

22 ноября российские войска продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили более 18 российских штурмов вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Ярослав Чепурный, спикер украинской бригады, действующей на Марьинском направлении, заявил, что российские войска за последнюю неделю штурмовали украинские позиции более 150 раз и запустили более 300 ударных беспилотников.

"Южная ось"

22 ноября российские войска продолжили наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской областей, но не добились подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские атаки к западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Известный российский блоггер утверждал, что войска РФ также якобы пытаются продвинуться вблизи Урожайного. 21 ноября российский агрегатор новостей заявил, что силы РФ контратаковали в направлении Приютного, Старомайорского и Урожайного.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продолжали атаковать линию Работино-Вербовое.

22 ноября российские войска продолжили безуспешные атаки на западе Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что войска РФ вели безуспешные штурмы вблизи Работино и Каменского.

Украинские силы сохраняют позиции в восточной (левобережной) части Херсонской области и, как сообщается, атаковали в этом районе 22 ноября.

Российские блоггеры утверждали, что украинские войска удерживают позиции и атакуют вблизи Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста. Машовец заявил, что также есть неопределенная активность к западу от Олешек.

Машовец добавил, что части российского полка 328 ВДВ атакуют Крынки из Корсуньки и постоянно наступают вдоль Олешки-Новая Каховка.

22 ноября Минобороны РФ заявило, что российские войска якобы уничтожили четыре украинских военно-морских и три летательных беспилотника, которые нацеливались на Крым.