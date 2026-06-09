ВСУ подтвердили "прилет" по складу боеприпасов в Белгородской области

В частности, в Белгородской области РФ был поражен склад боеприпасов в районе Прохоровки.

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления противника в районах Никольского и Шевченко Первого в Донецкой области, Наумовки в Белгородской области и Искры в Курской области России.

Отдельно сообщается о поражении пунктов управления беспилотниками оккупантов в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек Херсонской области.

Кроме того, в районе Федоровки в Донецкой области Силы обороны поразили логистический хаб врага. Под удары также попали склады материально-технических средств в районах Михайловки Луганской области и Гюновки Запорожской области.

Удары были нанесены и по местам сосредоточения личного состава российских войск в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригорьевки Запорожской области, а также Искры Курской области РФ.

В то же время Генштаб уточнил результаты удара, нанесенного 5 июня по району порта Мариуполя. По обновленным данным, тогда было уничтожено восемь и повреждено еще девять резервуаров для хранения горючего.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", - подытожили в Генштабе.