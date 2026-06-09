ВСУ подтвердили "прилет" по складу боеприпасов в Белгородской области

Силы обороны Украины 8 июня и в ночь на 9 июня нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в Белгородской области РФ был поражен склад боеприпасов в районе Прохоровки.
Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления противника в районах Никольского и Шевченко Первого в Донецкой области, Наумовки в Белгородской области и Искры в Курской области России.
Отдельно сообщается о поражении пунктов управления беспилотниками оккупантов в районах Шевченко Первого Донецкой области, Железнодорожного Запорожской области и Олешек Херсонской области.
Кроме того, в районе Федоровки в Донецкой области Силы обороны поразили логистический хаб врага. Под удары также попали склады материально-технических средств в районах Михайловки Луганской области и Гюновки Запорожской области.
Удары были нанесены и по местам сосредоточения личного состава российских войск в районах Курахово, Калинового, Шевченко и Ступочек Донецкой области, Новогригорьевки Запорожской области, а также Искры Курской области РФ.
В то же время Генштаб уточнил результаты удара, нанесенного 5 июня по району порта Мариуполя. По обновленным данным, тогда было уничтожено восемь и повреждено еще девять резервуаров для хранения горючего.
"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", - подытожили в Генштабе.
Напомним, ранее российские Telegram-каналы сообщали о взрыве и последующей детонации на складе боеприпасов в районе села Беловское Белгородской области.
Тогда местные жители писали о густом дыме над объектом, а также повреждениях жилых домов и административных зданий поблизости.