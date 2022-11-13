ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово в Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ освободили по меньшей мере 12 населенных пунктов в Херсонской области. Контрнаступление на этом направлении продолжается.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября освободили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.

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