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ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)

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Херсон, Неділя 13 листопада 2022 13:06
ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео) Фото: ЗСУ підняли український прапор над селом Львове (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військові підняли український прапор над селом Львове Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)

Як повідомлялося, ЗСУ звільнили щонайменше 12 населених пунктів у Херсонській області. Контрнаступ на цьому напрямі триває.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

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