ЗСУ підняли український прапор ще в одному селі під Херсоном (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ звільнили щонайменше 12 населених пунктів у Херсонській області. Контрнаступ на цьому напрямі триває.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.