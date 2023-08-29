ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу Херсонской области. Видео

На опубликованном видно, что бойцы подняли флаг на одном из зданий на территории садового кооператива "Дорожник". Там военнослужащие Андрей и Иван заметили флагшток и решили его воспользоваться.

Как отмечает оператор, рядом с местом поднятия флага находится Антоновский мост, а разрушения вызваны наводнением и обстрелами. Отметим, что оператор также попросил собратья быть более оперативным, потому что их могли увидеть оккупанты.

"Подраконим их немного, пусть знают, что это наша земля", - говорит защитник.

Стоит отметить, что на данный момент официальной информации о поднятии флага нет. Однако проект Deepstate обозначил часть территории рядом с Антоновским мостом как освобожденную Силами обороны.

Там отмечается, что речь идет о населенном пункте Дачи между Антоновкой и Олешками.

Фото: скриншот карты (t.me/DeepStateUA)

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что силы обороны активно готовят плацдарм на наступление на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий снабжения, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.

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