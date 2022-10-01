ВСУ подняли на окраинах Лимана флаг Украины (видео)

На кадрах мы видим, как украинские войска на городской стелле в Лимане закрепили украинский флаг.

Напомним, лишь недавно в Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана, а именно: Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки и сообщили, что российская группировка в районе Лимана окружена.

Почему освобождение Лимана важно?

Как пояснил РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев, операция по блокированию российской группировки в Лимане на Донбассе является прекрасной новостью с фронта, поскольку этот город является своеобразным "ключом" от обороны Сватово.

Между тем в ВСУ отмечают, что Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

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