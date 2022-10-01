RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ подняли на окраинах Лимана флаг Украины (видео)

Фото: ВСУ подняли на окраинах Лимана флаг Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Наши защитники подняли украинский флаг на въезде в Лиман. Видео бойцы опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

На кадрах мы видим, как украинские войска на городской стелле в Лимане закрепили украинский флаг.

Напомним, лишь недавно в Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана, а именно: Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки и сообщили, что российская группировка в районе Лимана окружена.

Почему освобождение Лимана важно?

Как пояснил РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев, операция по блокированию российской группировки в Лимане на Донбассе является прекрасной новостью с фронта, поскольку этот город является своеобразным "ключом" от обороны Сватово.

Между тем в ВСУ отмечают, что Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВооруженные силы Украины