Украинские военные под Лисичанском захватили российский танк (видео)

Украинским военным удалось захватить российский танк недалеко от оккупированного Лисичанска в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Лисичанский НПЗ юридически расположен в Лисичанской территориальной общине, однако географически расположен в десяти километрах от города, практически на административной границе с Донецкой областью, в направлении Бахмута.

По имеющейся информации, танк оснащен современными французскими прицельными средствами, в том числе ночного видения и уже служит ВСУ.

"В районе Лисичанского НПЗ бойцы 2-го мехбата 54-й бригады под носом у россиян затрофеили танк", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские вооруженные силы покидают тяжелую бронетехнику во время отступления или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Также украинские военные захватили российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который оккупанты покинули, когда отступали с юга.

Позже в Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .