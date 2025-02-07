ВСУ во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области, - ISW

"Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки Суджа-Обоянь и захватили Колмаков и Фанасеевку", - пишет ISW.

Фото: ВСУ во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области (understandingwar.org)

Также отмечается, что Россия, чтобы попытаться вытеснить украинских бойцов из Курской области, собрала около 78 тысяч военных, среди которых: