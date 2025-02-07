ВСУ во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области, - ISW

Силы обороны во время новой серии механизированных штурмов в Курской области, Российская Федерация (РФ), продвинулись на расстояние до пяти километров к юго-востоку от Суджи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки Суджа-Обоянь и захватили Колмаков и Фанасеевку", - пишет ISW.
Фото: ВСУ во время штурма продвинулись до 5 км в Курской области (understandingwar.org)
Также отмечается, что Россия, чтобы попытаться вытеснить украинских бойцов из Курской области, собрала около 78 тысяч военных, среди которых:
Силы обороны, летом 2024 года, начали наступление на территории Курской области, во время которого успешно прорвали границу врага и взяли под контроль часть региона. Позже россиянам удалось отбить определенные территории, но украинские бойцы продолжают удерживать десятки населенных пунктов, в том же числе и город Суджа.
Как рассказывал недавно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), за время операции на территории Курской области Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.
Также в начале января Силы обороны впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи.
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