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ВСУ под Бахмутом ликвидировали взвод россиян и захватили в плен 10 оккупантов

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Донецкая область, Вторник 11 июля 2023 14:57
ВСУ под Бахмутом ликвидировали взвод россиян и захватили в плен 10 оккупантов Фото: ВСУ под Бахмутом ликвидировали взвод россиян и захватили в плен 10 оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады разбили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом. В результате наступления украинские воины ликвидировали взвод россиян и захватили в плен 10 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города", - говорится в сообщении.

В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага и захвачены в плен еще 10 российских оккупантов. Также украинские бойцы уничтожили российскую технику, в том числе вражеский танк.

Кроме того, был захвачен ротный опорный пункт и отбиты позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные перехватили инициативу у россиян в районе Бахмута Донецкой области и уже несколько дней удерживают огневой контроль.

Да, в процессе продвижения вперед украинские войска установили контроль над основными господствующими высотами вокруг города и теперь держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага.

Как пишут SPRAVDI, в битве за Бахмут Россия понесла наибольшие личные потери за все время войны, "однако так и не достигла цели, а ныне будет вынуждена с позором отступать".

Недавно генерал Александр Сырский также отмечал, что россияне в Бахмуте находятся в ловушке, а Силы обороны берут город под огневой контроль.

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