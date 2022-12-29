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В ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет во время обстрела

Фото: в ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет при обстреле (twitter.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 29 декабря, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару по территории Украины. Враг запускал свои ракеты с ряда позиций, среди которых Ростовская область, Каспийское море и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Воздушных Сил Украины.

Как пишет пресс-служба, при ударе на восточном направлении было уничтожено 11 дронов "Shahed-131/136".

В частности:

  • враг атаковал ракетами Х-101/Х-555 из бомбардировщиков Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря;
  • крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море;
  • совершил шесть пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

"Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов", - добавляет пресс-служба.

Фото: в ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет при обстреле (facebook.com/kpszsu)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного удара России по территории Украины 29 декабря.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россияне запустили по территории Украины более 69 ракет.

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