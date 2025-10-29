RU

ВСУ получили современные катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии (фото)

Фото: ВСУ получили современные катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии (t.me/ukrainian_navy)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные получили современные катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии, уже сформирован дивизион на базе этой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Недавно Военно-Морские Силы Украины получили Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии. Такие катера уже находятся на вооружении нашего флота, и теперь их стало еще больше - сформирован полный дивизион на базе этой техники", - отметили в ВМС ВСУ.

Отмечается, что Combat Boat 90 входят в число лучших в мире и используются во многих странах, в частности в государствах-членах НАТО. Они скоростные, маневренные и надежные. Катера предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства.

Катера оснащены в соответствии с требованиями современной войны на море, а экипажи прошли полную подготовку для эффективного использования всех возможностей техники.

 

Что известно о Combat Boat 90

Combat Boat 90 - это военный скоростной и маневренный бронированный десантный катер, разработанный шведской компанией Dockstavarvet, входящей в состав Saab. Стоимость одного катера составляет 2,62 млн долларов.

Его малый вес, небольшая осадка и два водомета позволяют ему развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч) на мелководных прибрежных водах. Катер вмещает 21 полностью экипированного бойца и до 4,5 тонн груза.

Защищенная от обломков рулевая рубка имеет места для двух операторов и дополнительное откидное поворотное сиденье между ними.

Ранее сообщалось, что впервые в истории НАТО ВМС ВСУ возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые состоялись в Португалии.

