В США открыли завод по производству 155-мм снарядов для поставок Украине

Армия США открыла новый завод по производству 155-мм снарядов артиллерийских снарядов в Меските, штат Техас. Завод будет ежемесячно производить около 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых орудий, которые имеют решающее значение для военных действий Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Чтобы обеспечить снабжение артиллерийских расчетов Украины, Пентагон в прошлом году поставил цель производить 100 тысяч снарядов в месяц к концу 2025 года. Эта цель представляет собой почти десятикратное увеличение производства по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

Заводы в Скрэнтоне и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 тысяч снарядов в месяц. Новое предприятие General Dynamics в Меските, штат Техас, после выхода на полную мощность будет производить 30 тысяч единиц продукции в месяц. Ожидается, что оборонная фирма IMT из Огайо компенсирует разницу.

Новый завод

Предприятие стоимостью более 500 млн долларов было профинансировано за счет дополнительных расходов на 2022 и 2023 финансовые годы и включает в себя передовые производственные технологии и автоматизацию для производства металлических деталей большого калибра.

Меньше года назад окрестности здесь, в Северном Техасе, представляли собой просто грязное поле. Но благодаря миллионам долларов Конгресса американская оборонная фирма General Dynamics смогла открыть завод примерно через 10 месяцев после начала строительства.

Даже когда на заводе в Меските завершалось строительство первой производственной линии по производству 155-миллиметровых снарядов, рабочие уже обустраивали вторую линию в том же здании.

Завод в Меските создаст около 350 рабочих мест в местной экономике, когда в следующем году выйдет на полную производственную мощность.

Снаряды для Украины

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения на Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для их собственной обороны были исчерпаны.

Как заявил Уильям Лапланте, главный чиновник Пентагона по закупкам, США предоставили Киеву более трех миллионов 155-миллиметровых снарядов с начала войны в феврале 2022 года.

По словам генерального секретаря НАТО, Украина выпускала от 4000 до 7000 таких снарядов ежедневно в течение нескольких месяцев 2023 года, прежде чем распри между республиканцами в Палате представителей задержали дальнейшее финансирование поставок. Крупные поставки американских артиллерийских боеприпасов возобновились в апреле после того, как Конгресс принял пакет помощи Украине на 61 млрд долларов.