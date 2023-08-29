ВСУ за последние сутки ликвидировали более 300 оккупантов на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В направлении Новоданиловка-Вербовое ВСУ имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки враг нанес 21 авиационный удар, провел 17 боевых столкновений. Кроме того, россияне также совершили 578 обстрелов, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1200 огневых задач.

Общие потери врага составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, плен - 1).

Наши защитники также уничтожили 34 единиц военной техники россиян. В частности, 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага.

Ситуация на фронте и потери РФ в войне

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. Там временем, российские войска пытаются атаковать в Донецкой области, однако успехов не имеют.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ вытеснили оккупантов с позиций к востоку от Клещиевки и в центре села. Всего на Бахмутском направлении ВСУ освободили 44 квадратных километра.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 25 артсистем и 17 ББМ россиян.