Выплата премий в ВСУ. Минобороны ответило на главные вопросы

С 01 февраля этого года изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. В Минобороны ответили на главные вопросы по нововведениям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

По словам Маляр, Министерство обороны Украины получает много вопросов с просьбой прояснить изменения относительно порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим.

"Речь идет о начислении дополнительного денежного вознаграждения в 100 000 и 30 000 гривен, что выплачивается военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях в составе группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся в пределах районов ведения боевых действий. Во исполнение решения Кабмина, у всех составляющих сил безопасности и обороны выданы соответствующие распорядительные документы", - пояснила замминистра.

В связи с большим количеством вопросов и недоразумений относительно нововведений в ряде выплат, Минобороны ответило на самые популярные вопросы.

Или на часть (пропорционально дням) дополнительного вознаграждения в 100 000 грн претендуют лица, которые не выполняют задание непосредственно по огневому поражению (водители, подвозящие горючее, боеприпасы, продовольствие, воду инженеры, связисты, водители «медичек»)?

Новым порядком установлено, что выполнение задач по огневому поражению на линии боевого столкновения не является обязательным условием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен.

В соответствии с новым порядком военнослужащим, которые задействованы для выполнения задач на "нули", а это в частности люди, которые:

подвозят дизельное горючее к танкам;

доставляют пищевые продукты и воду;

эвакуируют личный склад и имущество;

обустраивают огневые позиции;

обеспечивают связь.

Для этих военнослужащих выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 100 000 гривен пропорционально времени выполнения этих задач.

В случае выполнения аналогичных задач, согласно боевым приказам, по обеспечению воинских частей, выполняющих задание по назначению не на "нуле", но в районах боевых действий, выплата такого вознаграждения осуществляется - в размере 30 000 гривен (в расчете на месяц пропорционально времени) выполнение боевых (специальных) задач).

Получит ли денежную помощь семья заправщика, связиста, тыловика, погибшего не на "первой линии"?

Выплата единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, погибших во время действия военного положения, производится в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей и не зависит от места гибели : вблизи линии боевого столкновения или в районах ведения боевых действий или вне районами ведения боевых действий

Действует ли новый порядок начисления дополнительного вознаграждения с 1 января 2023 года?

Новый порядок выплаты дополнительного вознаграждения применяется именно с 1 февраля 2023 года .

Я мобилизованный военнослужащий. Прохожу подготовку в учебном центре ДШУ ВСУ в Житомирской области. Осваиваю специальность оператора ПТРК одной из западных систем. Имею ли я право на получение 30 000 гривен?

Выплата дополнительного вознаграждения за период обучения военнослужащих в учебном центре с целью овладения иностранной техникой не предусмотрена.

Я военный медик Военно-медицинского клинического центра Северного региона (г. Харьков). Каждый день спасаю жизнь военных, поступающих к нам из передовой. Зачастую город обстреливает враг. Буду ли я получать дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 000 гривен?

Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен будет производиться военнослужащим в случае выполнения ими боевых или специальных задач согласно боевым приказам или распоряжениям, а военный госпиталь включен в состав действующих группировок войск ВСУ (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

Я офицер гражданско-военного сотрудничества. Оказываю помощь гражданскому населению в населённых пунктах, расположенных на линии столкновения. Какие виды дополнительного денежного вознаграждения я буду получать?

Выплата дополнительного вознаграждения в случае выполнения боевых или специальных задач на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых или специальных заданий воинской частью или подразделением, в том числе сводным, первого эшелона обороны или наступления, контрнаступления или контратаки в батальон будет включаться в размере 100000 гривен.

А в случае выполнения боевых или специальных задач согласно боевым приказам или распоряжениям, связанным со всесторонним обеспечением действующих группировок войск ВСУ непосредственно в районах ведения военных, боевых действий осуществляется - в размере 30000 гривен (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).