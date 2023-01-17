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ВСУ одним ударом уничтожили 25 "вагнеровцев" и помешали атаке оккупантов в районе Соледара

Фото: ВСУ одним ударом уничтожили 25 "вагнеровцев" в районе Соледара (t.me/generalstaff_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военные Сухопутных войск Украины уничтожили 25 "вагнеровцев" на Соледарском направлении. Почти 30 оккупантов находились в одной траншее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

"Соледарское направление, 25 уничтоженных "вагнеровцев" в одной траншее", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, благодаря прицельному огню артиллерии удалось сорвать вражескую атаку на позиции ВСУ.

Как сообщалось, силы обороны за сутки, 16 января, отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.

Также украинские защитники продолжают удерживать оборону на Донбассе. В то же время, на некоторых участках фронта на востоке ВСУ атакуют оккупантов.

Напомним, по данным на утро вторника, 17 января, ВСУ ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 116 950 военных.

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Война в Украине