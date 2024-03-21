ВСУ в Одесской области уничтожили три вражеских дрона

Сначала стало известно, что днем в Одесской области корабельно-катерным составом Военно-морских сил Украины был сбит разведывательный дрон РФ.

Позже в ВСУ сообщили, что около 16.00 враг направил 2 дрона из акватории Черного моря в направлении побережья Одесской области.

"Подразделениями противовоздушной обороны оба дрона - и разведчик, и ударный - были уничтожены", - добавили Силы обороны юга Украины.

Речь шла о дронах "Суперкам" и "Ланцет".

Ситуация на фронте