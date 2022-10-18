ВСУ за ночь уничтожили пять дронов-камикадзе над Николаевской областью

Ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" в Facebook.
Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".
Еще один дрон сбили воины Сил территориальной обороны.
Напомним, вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Российские оккупанты также атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.
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