ВСУ скоро будут готовы использовать кассетные боеприпасы из США, - Сырский

Украинские военные уже скоро будут готовы использовать кассетные боеприпасы, которые им передали из США, на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Восточной группировкой войск ВСУ Александра Сырского в интервью BBC .

Сырский подтвердил, что кассетные боеприпасы от США уже прибыли в Украину. Он отметил, что снаряды "будут готовы к использованию в течение нескольких дней".

При этом издание не уточнило, когда прошел разговор с Сырским.

В то же время журналисты отметили, что видели американские гаубицы М777, которые будут стрелять кассетными снарядами, на позициях вокруг Бахмута.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно США передали Украине кассетные боеприпасы, американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

Добавим, что Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население.

Отметим, что кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Ввиду этого они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

Больше о том, что такое кассетные снаряды и зачем они нужны украинским военным - читайте в материале РБК-Украина.

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