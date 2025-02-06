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ВСУ назвали потери России и КНДР за шесть месяцев Курской операции

Фото: Генштаб рассказал, сколько войск РФ потеряла за шесть месяцев Курской операции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Курская операция Сил обороны Украины длится уже шесть месяцев. За это время Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Операция украинских войск в Курской области началась 6 августа 2024 года. Генштаб отмечает, что впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Украинские войска удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.

"Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через шесть месяцев выполняет указанную функцию. Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта", - говорится в заявлении.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

В ВСУ подтвердили информацию СМИ, что подразделения из КНДР отведены с линии фронта.

Потери РФ за шесть месяцев Курской операции:

  • 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми,
  • 131 танк,
  • 689 боевых бронированных машин,
  • 386 артиллерийских систем,
  • 12 единиц РСЗО,
  • 12 средств ПВО,
  • 1 самолет,
  • 3 вертолета,
  • 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
  • 1164 единицы автомобильной техники,
  • 34 единицы специальной техники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть из российского плена сотни украинских защитников.

"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", - добавили в Генштабе.

 

Курская операция ВСУ

Напомним, что летом 2024 года после начала операции Силы обороны взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате наступательных действий РФ украинские силы потеряли часть территорий, но активные боевые действия продолжаются.

Москва также привлекла Северную Корею к боевым действиям в Курской области. ВСУ удалось взять в плен двух северокорейских солдат.

Западные СМИ сообщали, что после больших потерь войска КНДР вывели с линии фронта. Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов отрицал эту информацию.

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