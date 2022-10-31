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В ВСУ назвали предпосылки для наступления оккупантов с Беларуси

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Понедельник 31 октября 2022 10:14
В ВСУ назвали предпосылки для наступления оккупантов с Беларуси Фото: ВСУ назвали предпосылки для наступления оккупантов из Беларуси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Говорить о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси можно в случае усиления группировки войск до 50-70 тысяч военных. В настоящее время на территории Беларуси нет такого количества солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника командующего Объединенными силами ВСУ Евгения Силкина в эфире телемарафона.

"Мы будем уверены (что РФ начнет новое наступление с севера - ред.), когда на территории Беларуси появится достаточное количество вражеских войск. А именно, когда усилят группировку войск до около 50-70 тысяч военных. Тогда мы сможем говорить, что они готовы к новому наступлению", - сказал он.

Силкин отметил, что в настоящее время такое количество войск не зафиксировано.

Так, с территории РФ в Беларусь заехало около 4 тысяч военнослужащих, этого недостаточно для наступления.

При этом военные фиксируют, что полигоны готовятся принимать военнослужащих. Так, каждый полигон готов принять до 5 тысяч солдат.

По подсчетам ВСУ, в группировке для возможного наступления должно быть около 20 тысяч российских военных, остальные должны быть белорусы.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что Беларусь может готовиться к эскалации.

Однако угрозы нападения на Киев пока нет, поскольку Кремль заинтересован в несколько других целях.

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