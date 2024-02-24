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Украинский боец один сдержал штурм десяти окупантов: ВСУ показали мощное видео

Украина, Суббота 24 февраля 2024 21:11
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Украинский боец один сдержал штурм десяти окупантов: ВСУ показали мощное видео Иллюстративное фото (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский военный один отразил российский штурм. Его позицию пытались штурмовать сразу десять оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию TV.

Так, восьмой батальон 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показал видео боя, снятое с дрона, а также радиоперехват переговоров россиян.

На радиоперехвате слышно, как командир оккупантов дает им указания и удивляется тому, как они вдесятером не могут захватить позицию, которую держит всего один боец ВСУ.

"Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых", - свирепствовал российский командир.

Ситуация на фронте

На сегодняшнее утро, по данным Генерального штаба, украинские военные ликвидировали уже более 409 тысяч российских солдат. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 770 российских оккупантов, сбили самолет и уничтожили 8 танков и 36 артсистем врага.

По данным британской разведки, за два года полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже столько вражеских солдат, сколько у России было в начале своего нападения.

Добавим, на фронте в течение последних суток произошло 84 боевых столкновений. Враг, по данным Генштаба, наиболее активно штурмует на Марьинском направлении в Донецкой области.

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