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В ВСУ назвали направление фронта, на котором россияне больше применяют дроны

Фото: в ВСУ рассказали, на каком направлении РФ использует дроны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины выяснили на каком направлении Российская Федерация чаще использует дроны, я на которых пускает в действие авиацию.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфи телемарафона.

По данным Фитьо, армия РФ больше дронов использует на Бахмутском направлении, в то же время на Лимано-Купянском активнее применяет авиацию.

К примеру, вчера, 9 декабря, российские военные более 800 раз обстреляли эти два направления

Количество российских атак на Лимано-Купянском направлении в течение 9 декабря было меньше из-за погодных условий - капли дождя при минусовой погоде сразу замерзали.

Он отметил, что поднятые в воздух дроны сразу замерзали. 

"Именно на Бахмутском направлении больше дронов, а на Лимано-Купянском направлении больше применяется вражеская авиация, если позволяют погодные условия. Количество артиллерийских снарядов у них хватает, с логистикой все в порядке", - сообщил Фитьо.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины ликвидировали 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 338820 военных.

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Война России против УкраиныокупантиБахмут