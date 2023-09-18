ВСУ наступают под Бахмутом без применения дополнительных ресурсов и средств, - Маляр

"Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть, без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств", - написала Маляр.

Она подчеркнула, что это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, Генерального штаба ВСУ, работающего 24/7, и мужества наших бойцов.

Наступление ВСУ под Бахмутом

Украинские военные ведут наступательные действия в районе Бахмута. Недавно под контроль украинских войск вернулась Андреевка.

Кроме того, вчера вечером, 17 сентября, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ заявила об увольнении населенного пункта Клещиевка под Бахмутом. Выгнали оккупантов из Клещиевки бойцы 80-й бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и бригады "Лють" из состава "Гвардии наступления".

Позже эта информация была подтверждена в Министерстве внутренних дел. А президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил военных за возвращение украинской территории.

В частности, Вооруженные силы Украины за время контрнаступления освободили уже 51 кв. км территории на Бахмутском направлении.